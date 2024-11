Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Uplynulo 35 let od listopadu 1989, kdy v lidové vzpouře padl komunistický režim a do Česka přišla svoboda. Na ještě teplou zem napadl a zase roztál první sníh. Rusové zasypali raketami civilní cíle v hlavním městě Ukrajiny. Lidstvo se nepoučilo z první ani z druhé světové války, na světě je stále dost těch, kteří ve své touze po moci a chuti ovládat jiné rozpoutávají konflikty, v nichž umírají nevinní lidé i lidé v uniformách, řekla ministryně obrany Jana Černochová u příležitosti oslav Dne válečných veteránů na pražském Vítkově. Poslanecká sněmovna schválila důchodovou reformu posunující odchod do důchodu na 67 let. Čistý zisk státního energetického gigantu ČEZ meziročně klesl o 6,5 miliardy korun. Počet zdejších občanů, kteří dluží na energiích či za ně utratí víc než dvě pětiny svého čistého příjmu a nemohou si dovolit dostatečné vytápění bytu, stoupl ze 770 tisíc v roce 2020 na loňských 1,5 milionu, uvedla čerstvá zpráva organizace Poverty Watch 2024, která v jednotlivých zemích sleduje výskyt chudoby a sociálního vyloučení. Data jsou alarmující: stále více lidí zůstává bez tepla a světla, zadlužují se, v předlužených rodinách jsou děti a je těžké pomoci, protože nefunguje dávkový systém, lidé se točí v azylových domech, řekla médiím spoluautorka zprávy Iva Kuchyňková z Charity ČR. Prahu navštívil tibetský exilový hudebník Loten Namling a ve Futurum Music Baru se za účasti místních muzikantů konal Koncert pro Tibet. Tragické usmrcení silničního dělníka nákladním automobilem uzavřelo dálnici D10 u Bakova nad Jizerou. Inovace, mezinárodní spolupráce a globální činy jsou klíčem k řešení klimatické krize, prohlásil český premiér Petr Fiala na konferenci OSN o změně klimatu v ázerbájdžánském Baku. Místo, kde mají stát, je dobře viditelné od Znojemského hradu, rotundy i Hradiště, což by mohlo odradit turisty a zasáhnout tak významnou složku naší ekonomiky, vysvětlil znojemský starosta František Koudela (ODS), proč chce jeho radnice „za pomoci všech právních cest, které naše zákony umožňují“ zabránit chystané výstavbě patnácti větrníků v rakouském Mailbergu a několika dalším plánovaným větrným elektrárnám v jihomoravských obcích kolem Znojma. Novým předsedou Pirátské strany byl po odcházejícím Ivanu Bartošovi zvolen Zdeněk Hřib. Policie zasáhla proti šedesáti aktivistům, kteří na několik hodin obsadili mléčnou farmu v České Jablonné u Přibyslavi, aby upozornili na „strašné a otřesné“ podmínky zde zavřených, bitých a řetězem k jednomu místu pevně přivázaných krav. Ti lidé si zaslouží, aby se na ně nezapomnělo a aby jejich jména vstoupila do širšího povědomí: postavili se na odpor, nestáli stranou a obětovali svůj život, řekl plzeňský historik a publicista Zdeněk Roučka během pietního aktu, při kterém byla na dům č. p. 8 v plzeňské Dobrovského ulici připevněna deska připomínající památku prvorepublikového důstojníka a organizátora protinacistického odboje Jaroslava Weidmanna, jehož nacisté popravili během heydrichiády a jeho ženu a devatenáctiletou dceru zavraždili v Osvětimi. Pětatřicáté narozeniny oslavil časopis Respekt. Skiareál Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy spustil svých 160 sněžných děl a oznámil, že 7. prosince zahájí lyžařskou sezonu.