Respekt/Despekt

respekt Na spravedlnost nikdy není pozdě

Prominentní předlistopadoví komunisté stále pobírají nadprůměrné důchody. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů to hodlá změnit, a to jak ve výpočtu důchodů tehdejších komunistů, které by měly klesnout, tak disidentů, kteří dostanou přidáno. I když jde spíše o symbolické gesto, na spravedlnost není nikdy pozdě.