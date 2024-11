Byl Bedřich Smetana lepší milenec, nebo skladatel?

Není nutné řešit, zda mají tvůrci právo na licenci – tedy vybírat si ze života, něco vypustit pro dramatický efekt, něco přidat, slepé místo vyplnit fabulací či postavu podat současnou optikou a přiblížit ji publiku. Mají. Byť se to řadě historiků a historiček nemusí vždy líbit. Stejně jako to, že lidé z 19. století mluví, jako byste se s nimi dali do řeči v metru. Vytýkání historických nepřesností a nerespektování faktů necháme jiným. Smetana ale potvrdil trend, jak tuzemští tvůrci k historickým figurám v poslední době často přistupují: rádi připomínají, že měli sex, fyzické tělo, jež je zrazovalo, nebo je rovnou ukážou v rouše Adamově.