Americký infarkt

Demokraté netančí. Spíše by se dalo říci, že trnou hrůzou. V srpnu, když reportéři Respektu popisovali tehdejší náladu stoupenců demokratické kandidátky Kamaly Harris, použili právě tanec na píseň Neila Diamonda Sweet Caroline jako klíčovou metaforu. „Dobrý časy nikdy nevypadaly tak dobře,“ zpíval jim tehdy před očima patnáctitisícový dav na mítinku v Milwaukee a nálada byla nakažlivá. Teď, o dva a půl měsíce později, těsně před oficiálním termínem prezidentských voleb vypsaných na 5. listopadu 2024, zveřejnil konzervativní deník The Wall Street Journal komentář s titulkem „Democrats’ Election Despondency May Be Premature“, tedy Zoufalství demokratů je možná předčasné. Když cítí potřebu utěšovat americkou levici i deník The Wall Street Journal, musí být situace vážná.