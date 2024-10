Jako každý rok touto dobou bylo na noční obloze možné sledovat padající meteory z roje Orionid. V kanadském exilu zemřela Marie Benetková. Analytici potvrdili pokračující postup ruských sil na východě Ukrajiny a média přinesla zprávu, že na straně Rusů vstoupily do války první tisíce vycvičených vojáků ze Severní Koreje. Sněmovna začala projednávat návrh státního rozpočtu. Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný politický handl, komentoval premiér Petr Fiala rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra vyhovět žádosti šéfa českého hnutí ANO Andreje Babiše a bez čekání na blížící se soud uznat, že Babiš – který před nedávnými slovenskými volbami výrazně podpořil současnou vládní garnituru – je ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti zapsán jako agent neoprávněně, protože navzdory schůzkám a docházce do konspiračních bytů s estébáky vědomě nespolupracoval. Podle předpovědi vládlo dokonalé babí léto. Při pokusu o přeběhnutí dálnice D1 zahynul u Říčan dospělý vlk. Asi sami víte, že to je tragédie, je to inteligentní člověk, to znamená, není to člověk, kterému by bylo všechno jedno, řekl médiím advokát Zdeněk Turek poté, co jako přidělený obhájce převzal případ primáře domažlické nemocnice, který je obviněný z toho, že nejprve v Plzni v jejím bytě svázal a údery sekerou zavraždil svoji známou z předchozího působení v plzeňské nemocnici a později na další schůzce kousek od Plzně v Třemošné svázal, znásilnil a snažil se uškrtit jinou ženu, rovněž jeho známou lékařku; ta se naštěstí po jeho odchodu probrala a primář byl pak policií zadržen po návratu na místo první vraždy, kde zřejmě chtěl zahladit stopy. Po nebi nad středními Čechami pluly Kelvin-Helmholtzovy oblaky ve tvaru mořských vln. Tři roky natvrdo dostal u soudu v Praze za machinace v rozdělování sportovních dotací někdejší nejmladší ministr ve vládě Miloše Zemana a později pražský radní za sociální demokracii Karel Březina. No, je to blb, měl to hlásit, takovéhle věci se nedělají. Zeptáme se ho, proč to nehlásil, co tam vlastně dělal, řekl předseda ANO Andrej Babiš veřejnoprávnímu rozhlasu poté, co vyšlo najevo, že poslanec jeho strany Marek Novák navštívil v létě za peníze tamních úřadů Čínu, setkal se tam se šéfem tamního technologického gigantu Huawei a po návratu začal silně kritizovat právě projednávaný kybernetický zákon umožňující státu nepouštět kvůli bezpečnosti do zdejších strategických sítí rizikové firmy z protidemokratických nepřátelských zemí – například právě Huawei. V Mělníku nastoupilo do služby 120 plyšových medvědů přidělených hasičským sborům a policejním hlídkám coby pomocníci při kontaktu s dětmi. V té chvíli tam byli babička s dědečkem samotní, takže možná i ze strachu tu částku zaplatili, vysvětlila pelhřimovská občanka Lucie Prokešová, jak se stalo, že její prarodiče zaplatili za kontrolu a vyčištění komína jednomu z místních kominíků desetinásobek původně dohodnuté částky – deset tisíc korun za hodinu práce. U pomníku před hřbitovem ve čtvrti Brno-Slatina se konala vzpomínka na amerického pilota Williama Kigginse, který v říjnu 1944 coby dvacetiletý mládenec zahynul při osvobozování Československa během bojového úderu na nákladní vlaky s naftou v Brně. Po nebi přešel lovecký superúplněk. „Méně masa, méně mléka, větší porce a střídmě solit!“ – stát představil nová pravidla stravování ve školních jídelnách.

