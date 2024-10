Deset světových zpráv

Většina lídrů Evropské unie podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podpořila jeho plán na vítězství v konfliktu s Ruskem. Hlava ukrajinského státu ho představila na čtvrtečním summitu EU. V plánu Zelenského je například vstup Ukrajiny do NATO, což by podle něj nemuselo přímo znamenat zatažení Spojených států do války. Zelenskyj na summitu také zmínil, že slyší pozitivní signály ohledně dodávek střel dlouhého doletu, které Kyjev od svých spojenců žádá.