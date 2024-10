Žijeme v nejnebezpečnějších časech od konce studené války

Tento tlak má hmatatelné důsledky. Izrael a Perský záliv musí být ve střehu a celý region je stále nervózní. Obchod byl událostmi po 7. říjnu obzvlášť zasažen. Podle červnových čísel poklesl provoz nákladních lodí v Rudém moři o 70 procent. Řada aerolinek přestala létat do Izraele. Emirates, dubajská společnost, nedávno zrušila lety do Iráku a Íránu. Další hútíjský útok na saúdskoarabská ropná zařízení by vystřelil ceny ropy do nebes.