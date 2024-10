Události v kultuře

Některou životní premiéru si člověk občas odbude až v devadesáti. V případě Jana Švankmajera (úctyhodné narozeniny se zmíněnou číslovkou oslavil začátkem září) se tak stalo minulou středu v Galerii Art Brut Praha, když zahajoval výstavu svému příteli Jaroslavu Čevorovi. Živoucí důkaz toho, že surrealismus má světu stále co říct i sto let po vydání Bretonova Manifestu, v němž umělecký směr definoval, totiž podle svých slov ještě nikdy nikomu výstavu nezahajoval. A to dokonce ani nikomu ze Skupiny českých a slovenských surrealistů, jejímž členem je Švankmajer od roku 1970.