Zahájil Fiala konec zlaté éry?

Politici musejí hrát s kartami, které dostaly rozdány. A to od voličů, ale i rodičů či získaného vzdělání. Někdo má charisma, kouzlo, jež otvírá lidská srdce. Ti, kteří disponují tímto darem, to mají bezesporu snazší. Kdo naděleno nedostal, musí využít to, co má. Petr Fiala nevyvolává v lidech nadšené emoce, neumí burcovat ani strašit. Pochopil to a našel si v tom výhodu: svou „nudnost“ proměnil v klid, obraz rozvážného člověka, který nepodléhá emocím. Je to těžká disciplína, protože se brzy okouká a slušnost může být vnímána jako slabost.