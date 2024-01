Knižní tipy

Nacítit ducha doby

Greil Marcus, nejvlivnější hudební publicista a současně jeden z nejinspirativnějších vykladačů Boba Dylana, píše o tvorbě svého osudového umělce už od šedesátých let a nepřestává na ni pohlížet ze stále jiných a překvapivých úhlů. Tentokrát tak činí prostřednictvím jeho šesti autorských písní a jedné převzaté lidovky. Marcus zasazuje Dylana do nitra americké kultury a nabízí fascinující jízdu časem, během níž se z New Yorku šedesátých let přesouvá tu do horského zapadákova v Severní Karolíně na počátku 20. století a tu zase do Washingtonu v lednu 2021, kde probíhá útok na Kapitol. „Vidím se v ostatních,“ cituje Marcus z jednoho ze starších Dylanových rozhovorů a jako takového jej v celé knize ukazuje. Sleduje nejen vznik konkrétních písní, ale také popisuje, jak se vepsaly do historie. Ukazuje, co je inspirovalo, a také to, co uvedly do pohybu. Dylan je pro Marcuse neuchopitelný fantom, který prochází americkými dějinami. Bere na sebe mnoho rozličných podob a identit lidí ze všech vrstev společnosti. A ve chvíli, kdy zpívá, žije životem svých postav. Hnacím motorem jeho písní je empatie a také schopnost nacítit ducha doby vždy o něco dřív, než to dokážou ostatní. Pavel Turek