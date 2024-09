Mladé ženy s rakovinou prsu rozbíjejí tabu. A zachraňují životy

„Šla jsem na genetické testy a pak na operaci. Kdybych měla genetickou mutaci, přišla bych o obě prsa. To ale nebyl můj případ, takže mi jen vyndali nádor. Pak jsem po několika týdnech šla na chemoterapii,“ vypráví Kateřina v kavárně nedaleko Slezskoostravského hradu v Ostravě. Při prvních cyklech jí vypadaly vlasy a bylo jí velmi zle. Další část chemoterapie byla sice mírnější na žaludek, začaly ji ale brnět prsty, s čímž se potýká dodnes. „Na Vánoce jsem chtěla třeba péct perníčky, ale nešlo to. Už s druhou chemoterapií jsem začala dostávat injekce biologické léčby a k tomu brala hormonální léčbu,“ vysvětluje. Pět let po zjištění, že má v prsu zhoubný nádor, je Kateřina zdravá a snaží se dělat osvětu na školách i ve firmách. Kromě toho je součástí projektu Bellis, který podporuje mladé ženy s rakovinou prsu. A těch bohužel přibývá. Dobrá zpráva ale je, že mnoho z nich dnes přichází k lékařům včas. Stále více žen v Česku prostě na svá prsa myslí.