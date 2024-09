Když kvete dlouhověkost

Na předních příčkách seznamu, co dlouhověkosti napomáhá, výzkumy uvádějí hlavně stravu: málo masa, hodně zeleniny, ovoce a luštěnin i ořechů a také ryb – a spoustu čisté vody. To zase není takové překvapení. Ukázalo se ale také, že kromě složení jídelníčku dlouhověkost pozitivně ovlivňuje i to, když si lidé jídlo sami pěstují, případně sbírají. V tu chvíli mají šanci na vyšší dožití.