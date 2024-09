Brat summer je za námi, ale popu dál vládnou příběhy

V roce, kdy nové desky vydaly superhvězdy jako Beyoncé, Taylor Swift nebo Billie Eilish, to byla Charli XCX, která všechny zastínila. A nejen hudebně. Na svém šestém albu zachytila a pojmenovala typ ženy, která si dělá, co chce a kdy chce. Neodmítá konvence, ale nedodržuje je za každou cenu. Nemá nic proti zdravé výživě, ale musí mít v životě dost času na večírky a dny, kdy nic neprobíhá podle pravidel. Nezříká se zodpovědnosti, ale nemusí ji tížit od rána do večera.