Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Skončily prázdniny a začal školní rok. Do lavic podle ministerstva školství usedlo 117 900 žáků prvních tříd. Jedna z prověřovaných verzí je, že to bude součástí nějaké hybridní války, která probíhá v rámci celé Evropské unie; nedochází k tomu jen u nás, ale i na Slovensku nebo v Litvě, komentoval mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík skutečnost, že neznámí pachatelé začali ve snaze znemožnit či zkomplikovat vyučování denně rozesílat na stovky zdejších škol anonymní oznámení, že jsou zaminované; objasnění případu přidala do své agendy Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Po propadu cen ropy na rotterdamské burze zlevnil benzin. Za veřejné velebení loňské hromadné vraždy studentů na Filozofické fakultě UK v Praze a za hlasité vyhrožování vystřílením svých spolupracovníků v bance dostal trest 250 hodin veřejně prospěšných prací třiadvacetiletý pražský občan Metoděj Matys. Myslím si, že potřebují víc. Evropa musí pochopit, že Ukrajinci bojují za evropskou bezpečnost a restrikce, se kterými se musejí vypořádat, jsou absurdní: nepřítel na ně útočí a oni nemohou útočit zpět na místa, odkud na ně míří střely nebo odkud vzlétají letadla s bombami; bojují s jednou rukou svázanou za zády, odmítl na pražské bezpečnostní konferenci Globsec bývalý estonský prezident Toomas Hendrik Ilves současná spojenecká omezení, která nedovolují Ukrajincům používat západní zbraně k útokům na vojenská centra agresora skrytá v hloubi ruského území. Povodí Ohře se rozhodlo osvobodit řeku Bílinu z potrubí, do kterého byla z těžařských důvodů v osmdesátých letech minulého století svedena u obce Vysoká Pec, a vrátit její tok do svobodného přírodního koryta. Ministr financí Zbyněk Stanjura představil rozpočet pro rok 2025 se schodkem 230 miliard korun. Na většině tuzemských měřicích stanic padaly teplotní rekordy; nejtepleji – 35,5 stupně Celsia – bylo v Doksanech na Litoměřicku. Vysoké teploty, se kterými počítáme v červenci a zčásti v srpnu, se bohužel přesunou i do září s úplně konkrétními dopady: začnou například ovlivňovat třeba i běžný školní rok, na což naše školní budovy nejsou připravené, řekl médiím bioklimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Miroslav Trnka. Na řece Morávce v Beskydech se objevil račí mor. Kontrola České obchodní inspekce zjistila „nedostatky v poctivosti prodeje“ u téměř dvou třetin obchodníků prodávajících v Českých Budějovicích své zboží na zemědělské výstavě Země živitelka. Uplynulo 85 let od chvíle, kdy nacistické Německo vtrhlo do Polska a začala druhá světová válka. V Praze 7 jsme velmi hrdí na to, že ulice na našem území může nést jméno této výjimečné osobnosti. Všechna tato místa jsou trvalou připomínkou temné stránky světových dějin, ale také hrdinství, odvahy a pokory lidí, jako byl sir Nicholas Winton, komentoval starosta Prahy 7 Jan Čižinský skutečnost, že nádraží v pražských Bubnech, odkud za protektorátu odjížděly transporty českých Židů do koncentračního tábora Terezín, spojila s Letnou nová ulice Nicholase Wintona, muže, který v roce 1939 obstaral anglická víza, dostal za hranice a zachránil 669 českých židovských dětí. Zpravodajské rubriky novin oznámily, že klobouk Harrisona Forda z filmu Indiana Jones a Chrám zkázy se v aukci v Los Angeles vydražil za 630 tisíc dolarů – dráž než hůlka Harryho Pottera.