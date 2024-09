Trumpem to nekončí

Posledním důkazem zmíněné „zvláštní slabosti“ je fakt, že Spojené státy podle všeho dokázaly téměř nemožné a daří se jim rychle snižovat inflaci, aniž by zároveň rozpoutaly hlubokou recesi. Bývalý viceguvernér americké centrální banky (Fed) Alan Blinder tak upozorňuje, že pokud použijeme přísná měřítka, podařilo se Spojeným státům podobné ekonomické „měkké přistání“ za posledních šedesát let pouze jednou. Guvernér Fed Jerome H. Powell ve svém nedávném vystoupení v podstatě vyhlásil vítězství a zaslouží si velké uznání za to, že dokázal v nebezpečné době uvést do praxe velmi vyvážený soubor opatření. Spojené státy teď vykazují nízkou inflaci, nízkou nezaměstnanost, zažívají rozmach ve výrobních oborech a dominují světu v oblasti technologií budoucnosti, jakými jsou umělá inteligence nebo editování genů. Oslabuje dokonce i příjmová nerovnost, která prudce rostla po desetiletí.