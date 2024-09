Potíže s potížistkami

Dnes nám ty přezdívky znějí hrozně. Nepravděpodobnost, že by je někdo použil, je daná i tím, že od dob, kdy tzv. quality TV dominovali muži, už uběhlo pár let. Změnily se žánry, uchopení postav i délka titulů. Bezskrupulózní antihrdinové, kteří překračují etiku, zákony a ničí životy všem kolem sebe, ale přesto je milujeme, už nejsou tak populární. Stejně tak ubylo mnohasezonových prestižních seriálů, v nichž je možné sledovat pomalou románovou proměnu hlavních postav a žít s nimi několik let. Vyrábějí se převážně minisérie, ženských hlavních postav je mnohem více než dřív a jsou trochu z jiného těsta. Přesto by se pár adeptek na podobnou ženskou televizní (anti)ikonu našlo.