Nick Cave: Publikum mě zachránilo

Poslední slova závěrečného sboru sotva dozněla. Byl to krátký, ale mocný epilog alba, které končí verši plnými naděje: „Mír a dobré zprávy on všem přinese. Dobré zprávy všem věcem.“ Publikum v londýnském sále Kings Place se pomalu zvedá ze sedadel. Někteří ve skupinkách hodnotí, co slyšeli, jiní to jen mlčky vstřebávají.