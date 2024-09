Komiksový Sekora

To se odráží v poctivé faktografické hojnosti a informovanosti, jež vyvolávají i otázku, komu je vlastně určen komiks, který se tváří jako dílo pro děti a mládež. A podobně se můžeme ptát, proč se komiks prezentuje jako „gamebook“ – v praxi to pouze znamená, že je kniha rozdělena na hlavní příběhovou část a drobnější apendixové kapitoly, mezi nimiž se dá volně pohybovat. Větší interaktivní či herní smysl to ale nemá. Na druhé straně hravý je komiks opravdu dost.