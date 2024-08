Tichá privatizace Balíkovny

Začalo to jako „vyčlenění Balíkovny do samostatné akciové společnosti“, pokračovalo jako „jednání o vstupu strategického investora“ a nyní je to prodej stoprocentního podílu, tedy privatizace. Část České pošty věnující se přepravě balíků je na prodej. Vedení podniku doufá, že za ni dostane čtyři miliardy korun. Proč se vláda rozhodla ke kroku, který v Evropě nemá obdoby?