V Česku dramaticky chráníme zaměstnance

Jsem nespokojený se strukturálními problémy, které Česko má. Jsou dlouhodobé, vážné a vedou k tomu, že naše ekonomika neroste tempem, kterým by mohla. Ze začátku vládu zaměstnávaly externí mimořádné okolnosti, pro to mám pochopení – měla jiné úkoly a nedostalo se příliš třeba na odstraňování regulací, které českou ekonomiku dusí. Vládneme také v koalici pěti stran, což je v Česku novinka. Ačkoli je koalice méně konfliktní než některé předchozí vlády, tak i přesto je míra nutného kompromisu velká. Jako ekonom nejsem spokojený s rychlostí konsolidace veřejných financí, s neschopností snižovat počet státních zaměstnanců a s odstraňováním byrokracie. Tato vláda se ale na rozdíl od těch předchozích o něco aspoň pokouší. Klesá počet úředníků, to je pro mě důležité, ale roste počet státních zaměstnanců, což je dáno hlavně školstvím a uniformovanými složkami. Nehájím to, ale myslím si, že by se stát měl sledovat i v těchto odvětvích, co si může dovolit. Dovedl bych si představit tvrdší reformy, ale je i za co vládu pochválit, například za důchodovou reformu, racionalizování sociálních dávek nebo liberalizaci zákoníku práce.