Víc než policistka, princezna a trpící manželka

Hello, Welcome, film uzavírající pomyslnou ženskou trilogii režiséra Šimona Holého, má v sobě výraznou scénu, ve které se herečka Ema vymaní z náruče svého milence na jednu noc a jde si zakouřit na balkon, kde narazí na jeho matku. Matka ji matně poznává z jakéhosi seriálu. Je Eminým světem nadšena, ale nerozumí mu, stejně jako Ema neví, co říct na to, že matka „pípá na pokladně“. Propast mezi uměním a „skutečným“ světem se zdá být nepřeklenutelná.