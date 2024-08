Andělé na špičce jehly

Na první desetiletí, kdy jsem do New Hampshire jezdil, vzpomínám jako na inspirativní období, kdy přednášky přinášely spoustu nových nápadů, které se pak večer dlouze probíraly při neformálních diskusích u piva. Pak se ale stalo něco neblahého. Konference se jako by začala motat v kruhu kolem jednoho velmi ezoterického tématu. V kostce šlo o to, zda pro vodu existuje druhý kritický bod.