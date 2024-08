Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ozbrojené síly Ukrajiny v nečekaném úderu proti ruským agresorům překročily hranice Ruské federace, prolomily obě dvě linie tamní obrany a obsadily zhruba deset obcí v příhraniční Sumské oblasti. V Moravskoslezském kraji byla poprvé spatřena a vzápětí s celým hnízdem zlikvidována invazní sršeň asijská. V Praze začal 14. ročník festivalu hrdosti sexuálních menšin Prague Pride. Jsem šokován! Hlavně teda tím, že se přiznali, komentoval na sociální síti Twitter její ostravský uživatel @BrabecMis vyhlášení Kremlu, že ruský občan Vadim Krasikov – který před časem v berlínském parku zavraždil čečenského opozičního politika a kterého Rusko dostalo před týdnem domů v rámci velké výměny svých zločinců ze západních věznic za politické vězně ze svých trestaneckých kolonií – je příslušníkem tajné služby FSB. Kus římsy upadlý ze střechy nedávno kompletně rekonstruované budovy patřící Všeobecné zdravotní pojišťovně zasáhl a zabil muže čekajícího na tramvaj v centru Prahy. V reakci na vzrůstající nedostatek lékařů začala v Jihočeském kraji pracovat on-line pohotovost formou videorozhovoru s lékařem na internetu. Sami jsme byli zvědaví, jestli a jakou to bude mít odezvu, ale zájem byl velký a plánovaná kapacita nestačila, takže jsme museli přidávat místa navíc, popsala mluvčí děčínské zoo Alena Houšková, jakou odezvu v české veřejnosti měl nápad vedení její instituce uspořádat pro dospělé návštěvníky komentovanou prohlídku zaměřenou na intimní život zvířat; podle zveřejněné tiskové zprávy zhlédli účastníci prohlídky na závěr v zázemí zoo videoprezentaci páření chobotnic, kudlanek, pštrosů, štírů, strašilek, hlemýžďů a štěnic. Politická strana ANO – lepší Česko s mimozemšťany a občany motoristy stáhla ze své kandidátky do senátních voleb rokycanského občana Václava Prokůpka, o kterém vyšlo najevo, že se před časem prohlásil za mrtvého, aby nemusel platit dluhy. Nepodařilo se prokázat, že by obviněná pravou identitu špionů skutečně znala, vysvětlil státní žalobce Martin Malůš své rozhodnutí odložit případ ruské občanky s českým pasem Eleny Šapošnikové, kterou policie podezírá z toho, že svého času ještě ve dvojici se svým manželem (nedávno zemřelým v Řecku na „zástavu srdce“) zásadně pomohla agentům ruské tajné služby GRU provést teroristický útok na muniční sklad ve Vrběticích; Malůšův osvobozující verdikt si poté k přezkumu vyžádalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a oznámilo, že pokud kontrola odhalí nějaká žalobcova pochybení, může být případ Šapošnikové znovu otevřen. Alergikům jde o život. Tolik vos záchranáři ani hasiči nepamatují, otitulkoval server Novinky.cz zprávu, že se kvůli teplému počasí víc než jindy rozmnožily vosy. Policie v celostátní razii zadržela 13 lidí včetně chomutovského primátora Marka Hrabáče (ANO) a obvinila je z korupce při zadávání veřejných zakázek. Akce Dívej se a nezapomeň připomenula občanům, že uplynulo právě 80 let od chvíle, kdy bylo v plynových komorách Osvětimi během jediné noci zavražděno 4000 Romů a Sintů, včetně těch českých svezených sem z protektorátních koncentráků v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Za záchranu havarované řidičky s utrženou rukou byl letošním gentlemanem českých silnic jmenován jindřichohradecký občan Tomáš Krulla. Letní počasí s teplotami kolem pětadvaceti stupňů Celsia vystřídaly tropy.