Sicilská odysea

Z malebné vesnice se vydáváme severněji do letoviska Giardini Naxos, kde je naším záchytným bodem náměstíčko San Pancrazio se stejnojmenným kostelem. Zrovna se koná pohřební ceremonie a před majestátní svatostánek byl přistaven supermoderní elektrický pohřební vůz. Eko snahy versus všudypřítomné odpadky se prolínaly napříč všemi místy, jež jsme navštívili, a tohle byl nádherný paradox v celé své kráse. Tady jsem si také začala všímat opakujícího se motivu, a to dvou keramických hlav (Teste di Moro), umístěných na téměř každém balkonu. Vždy to byla žena a muž. Jak praví děsivá legenda, krásná dívka se v Palermu zamilovala do maurského muže, který jí sliboval lásku, ale zapomněl jí říct, že má svoji rodinu. Ona mu uřízla hlavu, kterou hodila na balkon a tam z ní začaly růst nádherné rostliny. Variant tohoto příběhu je mnoho.