Kultura/mix

O letošní nejlepší anglicky psaný román si to v Bookerově ceně rozdá 13 titulů, širší nominace bude ještě zúžena. Mezi vybrané knihy patří Wandering Stars (Putující hvězdy) od Američana domorodého původu Tommyho Orange, jež je pokračováním románu Tam tam, který před třemi lety vyšel i v češtině. Česky jsou k dispozici také Jižanské stromy, jejichž autor Percival Everett je nyní nominován za román James, inspirovaný Twainovým Dobrodružstvím Huckleberryho Finna. Rachel Kushner je u nás známá díky románu Noční klub Mars, aktuální nominaci si vysloužila knihou Creation Lake (Jezero stvoření). Třetí nominace v posledních šesti letech se dočkal Richard Powers, tentokrát za novinku Playground (Hřiště). Dalšími nominovanými jsou Rita Bullwinkel s románem Headshot (Střela do hlavy), Claire Messud s prózou o francouzském kolonialismu This Strange Eventful History (Tahle podivná pohnutá historie), Anne Michaels s novinkou Held (Hrdina), Hisham Matar s románem My Friends (Mí přátelé), Yael van der Wouden s dílem The Safekeep (Úschova), Colin Barrett s knihou Wild Houses (Divoké domy), Samantha Harvey s dílem Orbital, Charlotte Wood s titulem Stone Yard Devotional (Oddaný kamenný dvůr) a Sarah Perry s knihou Enlightenment (Osvícení).

jhv