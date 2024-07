Události v kultuře

Mezi dalšími nominovanými v této ceně kritiků, která pravidelně vybírá nejlepší ostrovní album roku, jsou třeba kapela The Last Dinner Party, londýnský rapper Berwyn a jeho čerstvá novinka Who Am I, dále k jazzu tíhnoucí muzikant vystupující pod jménem corto.alto nebo zpěvačka Beth Gibbons, která je za sólový debut Lives Outgrown nominovaná rovných 29 let poté, co už cenu získala se svojí kapelou Portishead.