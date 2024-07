Přijde ještě druhá vlna

U cukrové vaty opakují, že se čeká bouřka, a jakmile přijde, stánek zavře. Tak aby ti za námi zbytečně nečekali. Organizátoři i účinkující z amplionu hlásí o pár minut později: Bude silná bouřka, běžte se co nejrychleji schovat do aut. Do aut, zdůrazňují. Zábava je fajn, ale bezpečnost je důležitější, dodávají klidně, ale jasně. Přítel May bere Miu a jdou rychle přes celý areál rovnou k autu. Já si jdu do úschovny pro počítač, vím od organizátorů, že na to a cestu k autu mám maximálně deset minut. Chvíli to trvá, je fronta. Jdu a počítám si minuty. Blesky jsou daleko a hromy neslyším, ale spěchám. Chci jít spodní cestou kolem našich stanů. Ale už to začíná. Obrovská průtrž. Nějaký kluk mně ještě pomáhá kladivem zatlouct kolíky, a pak vedle sebe běžíme.