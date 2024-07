Je národně-bezpečnostní šéf v konfliktu zájmů?

Od postu poradce pro národní bezpečnost experti očekávali, že dokáže český hlas v zahraničí i doma zkoordinovat. Že dá bezpečnostním strategiím jednotnou tvář, vybuduje mezi institucemi důvěru. Roky přitom o plánech na zrod takové funkce platilo totéž, co o řadě dalších bezpečnostních a obranných vizí. Debatovalo se, něco se napsalo na papír, a tam to skončilo. Po ruském přímém útoku na Ukrajinu v únoru 2022 se však věci začaly rychle měnit a od loňského ledna existuje post oficiálně. Prvním poradcem pro národní bezpečnost se stal někdejší diplomat Tomáš Pojar. Rok a půl je dostatečně dlouhá doba k posouzení skutečného smyslu nové funkce a také – poté co se v médiích objevily náznaky jeho možného střetu zájmů – důvěryhodnosti a úspěšnosti jejího vykonavatele.