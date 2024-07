Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně poprvé odstartovala nová evropská raketa Ariane 6 nesoucí na oběžnou dráhu vědecké satelity a další potřebné přístroje. V Praze skončil XVII. všesokolský slet. Bouře a krupobití zastavovaly vlaky, srážely stromy do jízdních drah a donutily k evakuaci řadu dětských táborů. Šlo to ze tří stran a všechno sem na sever, kde se to spojilo a nastal půlhodinový nářez, popsal hodkovický občan Jiří Kouřil médiím nástup jedné takové bouře, která jeho městečko přibila k zemi vichrem a porozbíjela střechy záplavou krup velkých jako pingpongový míček. Po dvouleté rekonstrukci byl opět otevřen návštěvníkům kostel svatého Jakuba v Brně. Desítky milionů korun darovali čeští občané na opravu dětské nemocnice v Kyjevě zasažené cíleně vypálenou ruskou raketou a ministr zahraničí Jan Lipavský přikázal zdejšímu ruskému velvyslanci, aby doma v Moskvě vyřídil jeho vzkaz: „Vrazi, kteří útočí na děti v nemocnici, jsou odpadem lidstva.“ Ve Washingtonu se konal sum- mit Severoatlantické aliance. Není otázkou zda, ale kdy Ukrajina vstoupí do NATO; její cesta do Aliance je nezvratná, řekl během jednání novinářům generální tajemník organizace Jens Stoltenberg a potvrdil přitom závazek členských států poskytnout Ukrajině „v příštím roce“ vojenskou pomoc ve výši přesahující jeden bilion korun; členské státy se rovněž shodly, že NATO jako celek převezme od Spojených států koordinaci západní pomoci Ukrajině, a vedením nového týmu byl pověřen zatím nejmenovaný vysoce postavený generál. Po mlhavé stížnosti na „tlaky některých velkých industrií“ rezignoval na svou funkci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Auto srazilo a usmrtilo chodce, který před Prahou přebíhal dálnici D1 poté, co podle policie zřejmě vyloupil automobil na přilehlém odstavném parkovišti. Na Třeboňsku se přemnožili komáři. Myslím, že vlastně žádná částka není adekvátní – my tady děláme jen symbolické narovnání křivdy, která je nenapravitelná, komentoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka návrh Ústavu pro studium totalitních režimů, aby stát odškodnil částkou 100 tisíc korun oběti akce Asanace, během které v osmdesátých letech politická policie bitím, trápením a různou šikanou nutila k emigraci odpůrce tehdejšího komunistického režimu. Počet případů černého kašle překročil 20 tisíc. Po zjištění, že věc způsobil osmiletý chlapec náhodným odpálením zábavní pyrotechniky přímo do větráku, odložila policie vyšetřování lednového požáru nákupního komplexu v Chomutově s doloženou škodou 27 milionů korun. Poprvé za řadu let byl kvůli zpravodajsky zachycenému nebezpečí ruských sabotáží a útoků vyhlášen stav pohotovosti na amerických vojenských základnách napříč Evropou. Co se týče těchto technologických závad, doporučujeme raději plně nedovírat přední dveře, dokud není dítě bezpečně venku, poradila občanům mluvčí brněnských strážníků poté, co příslušníci sboru rozbitím okénka pomohli zoufalé matce snažící se proniknout k ročnímu dítěti do automobilu s bezklíčovým odemykáním, který se kvůli technické závadě zamkl ve chvíli, kdy řidička zaklapla přední dveře a chtěla si dojít pro kojence v zadní části vozu. Inflace klesla na dvě procenta a ze Záchranné stanice Pavlov u Ledče bylo vypuštěno na svobodu sedm zde odchovaných, ve volné české přírodě totálně kriticky ohrožených sýčků obecných.