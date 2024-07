Věda v klášteře

Přišlo mi tehdy moc milé, jak se v Hünfeldu přirozeně prolínal klášterní a vědecký provoz a z celé konference jsem měl velmi příjemný dojem. Proto, když na sklonku loňského roku přišlo pozvání, abych na setkání německých biofyziků znovu přednášel, dlouho jsem s kladnou odpovědí neváhal. A když jsem před pár týdny při příjezdu do Hünfeldu opět spatřil impozantní novorománskou stavbu klášterního kostela, říkal jsem si, že se tu za dvacet let nic nezměnilo. Bylo to ale zdání, které klame.