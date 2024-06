Seznam Zprávy hledají svou pravou kolej

„Padlo tam mimo jiné i to, že od svého založení Seznam Zprávy oddriftovaly ze svého pravicového zaměření jinam. Představenstvo se tím bude zabývat a podle jeho slov se to budou snažit ‚nakolejit‘. Tak držím palce,“ napsal Lukačovič. Po kritice novinářů z jiných médií svou poznámku rychle smazal, ale tím jeho zájem o vlastní – a velmi vlivné – médium neskončil. Hned další pondělí dorazil v rámci svého oblíbeného cyklistického „švihu“ rovnou v dresu do redakce na pražském Andělu a neplánovaně se setkal s kolegy, kteří rozhodují o obsahu. V redakci to vzbudilo pozdvižení – to, že by Lukačovič mluvil na poradě osobně se „svými“ novináři, si tady nikdo nepamatuje.