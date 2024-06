Události v kultuře

Událost týdne

Památník národního písemnictví spolu s ministerstvem kultury rozdělily ocenění Nejkrásnější české knihy za minulý rok. Tuto soutěž může vyhrát jen ten, kdo se do ní sám přihlásí. Není to tedy tak, že by porota sama ohledávala rozsáhlý terén zdejší literární produkce a snažila se upozorňovat na to nejlepší z jeho každoroční sklizně. Vybírat může jen z obdržených přihlášek.