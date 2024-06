Takže Síkela, nebo Nerudová?

Svoboda přinesla do Česka spoustu příjemných starostí, a to i v politice. Patří k nim i privilegium vybrat a navrhnout českého zástupce do evropské vlády. Té se ale říká komise a výběr jejích členů je trochu zvláštní. Hledaný člověk totiž nejde do Bruselu prosazovat národní, v našem případě tedy české zájmy, ani nebude řešit, jakou Evropu chce Česko mít. To, o co jde, je nabídnout komisi komunikačně a politicky zdatného administrátora, který bude schopen hledat a hájit zájmy společné, zájmy lidí od severu Finska po jih Portugalska či Řecka.

Zní to skoro dobrodružně, ale zůstaňme u politiky. Česko se zatím vlastně nikdy nesnažilo si ujasnit, co od té pozice očekává, a do bruselského týmu tak s klidem poslalo i expremiéra bez znalosti angličtiny. Tady jsme se posunuli dopředu, jazyky zlepšili a poslední česká eurokomisařka Věra Jourová už místo zásoby slovíček pilovala svoji loajalitu vůči unijním hodnotám za situace, kdy se její dominantní stranický šéf stal předmětem šetření komise kvůli střetu zájmů.