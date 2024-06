Když král nemůže být králem

Od smrti Karla Gotta uplyne v říjnu pět let a při pohledu na pražskou divadelní scénu se zdá, že tento odstup už je dostatečný a provokuje k různým interpretacím a pohledům na nejpopulárnějšího československého zpěváka 20. století. Děje se to především na divadle – a vlastně to není tak překvapivé, protože sám Gott bral svoji slávu a image doslova jako ztvárňování role. Kam jinam tedy s ním než na jeviště?

Jedná se o neplánovanou shodu okolností, ale aktuálně je v Praze možné vyrazit si na tři různé gottovské inscenace. V Divadle D21 se už od loňského října hraje Mein Gott! – kus, který propojuje životní osudy Karla Gotta a Ivany Trump. A v průběhu uplynulého měsíce měly premiéru dvě další hry. Nejprve muzikálově pojatý Návrat krále od Jakuba Čermáka ve Švandově divadle, který se dá vnímat jako přemítání nad smyslem popu, a hned po něm Bůh v Las Vegas v Divadle Na zábradlí od autorské dvojice Boris Jedinák a Petr Erbes, která obvykle klade důraz na dokumentární přístup, ale tady pracuje s metaforičtějším výrazivem.