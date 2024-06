Robert Fico odmítl smír

Je to zvláštní situace. Několik dní se obáváte o život člověka, a to přesto, že víte, že poslední roky šířil nenávist způsobem, který v našem regionu nemá obdoby. Pak vystoupí v předtočeném videu, kde oznámí, že za střelbu na něj může opozice, útočník nebyl sám, i když není žádná taková indicie, a ještě do odpovědnosti zaplete členské státy EU a NATO a zaútočí samozřejmě i na nevládní organizace a média. Projev slovenského premiéra Roberta Fica lze zařadit na špici toho nejhoršího, co politici v našich obou zemích bývalého společného státu pronesli.

Možná to málokdo přizná veřejně, ale Robert Fico dal tak trochu všem svým kritikům rozhřešení, i když to nezamýšlel. Jeho obvinění jsou tak očividně absurdní a neopírající se o realitu, že tím je vše vyřešeno. Možná někdo čekal, že Fico vezme jehlu a nit a pokusí se sešít svár ve společnosti. Místo toho ale vzal sekyru a snaží se oddělit poslední zbytky pout mezi rozdělenými tábory. Vlastně veřejně oznámil, že každý, kdo s ním nesouhlasí, může za atentát. Takže přes milion občanů je podle něj vinných. Premiér odmítl jakýkoli smír, uklidnění společnosti, dokonce oznámil, že budou další postřelení. Neuvěřitelné.