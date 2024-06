Na návštěvě ve škole

Vstávám v šest. Podaří se mi vylézt z postele ještě před zvoněním, takže jsem ráda, že nebudím rodinu. Uvařím kafe, namažu si housku na cestu a vyrážím autem do práce. Jsem učitelkou v mateřské školce a dnes se jedeme podívat do spádové školy s předškoláky, aby viděli, jak to chodí.

Po příjezdu do školky se vítám s dětmi, a přebírám si docházku. Kontroluji omluvenky, zapisuji a vyzvedávám si svačinu v kuchyni. Pomalu přicházejí další rodiče s dětmi. Pár jich je zmatených, ani mě to nepřekvapuje, vždycky se najde někdo, kdo si zapomněl přečíst e-mail nebo nástěnku. Vše vyřešíme na místě. Za chvilku jsou děti připravené a seřazené s batůžky na zádech, můžeme vyrazit na zastávku.