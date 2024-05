Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Kvůli mimořádně silné sluneční geomagnetické bouři a jasnému nebi plála nad českým horizontem jasně viditelná polární záře. Noviny přinesly zprávu, že po výjezdním zasedání slovenské vlády v Handlové byl před budovou čtyřikrát postřelen a velmi vážně zraněn slovenský premiér Robert Fico; pachatel, o jehož motivech zatím není nic známo, byl identifikován jako penzista a příležitostný básník Juraj Cintula z Levic. V kladenské ulici Železničářů hořel sklad olejů a úřady doporučily obyvatelstvu mít doma zavřená okna a nevětrat. Jsem si jistý, že eurounijní zdroje společně se zdroji našich severoamerických spojenců jsou dostatečné na to, aby podpořily Ukrajinu tak, aby vyhrála na bojišti; pokud jsme s našimi dodávkami příliš opatrní a pokud vždy vyhodnocujeme riziko eskalace, přicházejí Ukrajinci o život, ztrácejí území, a nakonec by mohli prohrát i válku, upozornil prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky News na ruský postup v obsazování Ukrajiny a na rizika váhavé západní pomoci. Poslanec protievropské Alternativy pro Německo Petr Bystroň, který je kvůli svému českému původu a dlouholetému přátelství s Václavem Klausem známý i v Česku, byl rozhodnutím svých kolegů ze Spolkového sněmu zbaven imunity pro podezření, že bral od Rusů peníze za činnost v zájmu Kremlu; vzápětí po verdiktu prohledaly německé bezpečnostní složky Bystroňovu poslaneckou kancelář. Po 41 dnech chůze ve stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje dorazil z Istanbulu do rodné vsi farmář Jiří Novotný z Bohdalic-Pavlovic. Novým ministrem pro vědu, výzkum a inovace se stal Marek Ženíšek (TOP 09). Brigádní generál Petr Bartovský vystřídal generálporučíka Jana Berouna ve funkci ředitele Vojenského zpravodajství. V tichosti a téměř beze stop prošel přes část Zlínského kraje dospělý medvěd a odborníci vysvětlili občanům v médiích, že tato šelma je lidem nebezpečná jen v naprostém minimu případů, většinou kvůli nečekanému setkání a úleku či obraně potomků. Na Slovensku se stav s medvědy zbytečně vyhrocuje, což je způsobené politiky, kteří se teď dostali k moci a z populistických důvodů nahrazují vědecký přístup kulovnicí, komentoval František Šulgan z CHKO Beskydy nedávný případ starosty obce Očová a poslance slovenského parlamentu za vládní Slovenskou národní stranu Rudolfa Huliaka, který se pod vzkazem „Plníme předvolební sliby“ nedávno pochlubil na sociálních sítích fotkou zastřeleného medvědího mláděte. Za přítomnosti devadesátileté bioložky Jane Goodall byla v pražské zoo „pokřtěna“ gorila nížinná narozená před měsícem ve zdejší kleci a dostala od svých lidských kmotrů jméno Gaia. Po dvouleté rekonstrukci byl znovu otevřen Domov Alzheimer v Roztokách u Prahy. Členské státy EU na jednání v Bruselu definitivně potvrdily už dříve odsouhlasený migrační balíček zavádějící solidární pomoc těm zemím Unie, které jsou přetíženy migračním tlakem; proti solidaritě se postavilo Polsko s Maďarskem, zástupci České republiky se zdrželi hlasování. Známé sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory ve východních Krkonoších má momentálně téměř ideální tvar a při současné výšce sněhu kolem čtyř metrů zřejmě vydrží až do července, oznámilo vedení Krkonošského národního parku. Český hydrometeorologický ústav vydal kvůli suchu a silnému větru varování před rizikem požárů, pak přišly deště.

