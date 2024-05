Volání po změně režimu v Pekingu je nebezpečné

Svět je teď hodně nervózní místo. Evropa je pohlcená svou největší pozemní válkou od roku 1945 a v krvavém konfliktu se zmítá i Blízký východ. To by ale všechno vybledlo vedle toho, co by se začalo dít na třetí možné válečné frontě – v Asii, s účastí Spojených států a Číny. Tohle napětí v posledních měsících pokleslo. Washington i Peking se snaží své vztahy urovnat. Z Washingtonu se ale teď začínají ozývat naléhavé hlasy, ať se to změní.

Ve svém eseji v časopise Foreign Affairs navrhují Matt Pottinger a Mike Gallagher, aby Spojené státy začaly směrem k Číně uplatňovat politiku zadržování, po vzoru studené války. Bude to prý vítězná strategie, protože pobídne Číňany ke „zkoumání nových modelů rozvoje a vlády“. Pottinger mi v mém pořadu na CNN minulý týden řekl, že „dobře provedená americká strategie by přirozeně vedla k nějaké formě zhroucení režimu v Pekingu“. Pottinger byl Trumpův nejvýše postavený poradce pro Čínu, Gallagher je odcházející kongresman, který předsedá výboru pro vztahy s Čínou. Jejich pohledy budou v případné budoucí republikánské vládě vlivné.