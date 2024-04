Taylor Swift je nejlepší, když má poslední slovo

Album týdne

Pro Taylor Swift neexistuje nic jako život na jevišti a život mimo něj – obojí se u ní prolíná. Čím osobně prochází, se pokaždé změní v hudební show. Její spory s hudebním průmyslem, konflikty s ostatními umělci i to, s jakými muži je ve vztahu, slouží nejen jako lákavý materiál pro bulvár, ale také jako námět pro její vlastní písně. Dvojalbová novinka The Tortured Poets Department: The Anthology , obsahující celkem 31 nových skladeb, v tom není výjimkou. Když celý svět mluví o Taylor, chce k tomu něco říct i ona sama. O tom, jak vnímá svůj mediální obraz, i o mužích, kteří v posledních letech prošli jejím životem.