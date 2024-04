My Češi rádi používáme pro označení svého teritoria metaforu srdce Evropy, ale spíše si tím jen lžeme do kapsy. Možná se při letmém pohledu na mapu může jevit umístění českých zemí v zeměpisném srdci kontinentu, nicméně v dějinách evropské civilizace býval pravdou spíše opak. Jen zřídka se tato oblast ocitala v centru pozornosti a většinu svých dějin trávila v postavení více či méně poklidné periferie světa, který civilizačně ohraničovalo západní křesťanství. Skutečné srdce Evropy se nachází jinde. V zemi, která má až pohádkově znějící název: Lotharingia, země krále Lothara. Patrně málokdo o ní vůbec slyšel. Když dostaneme nápovědu Lotrinsko, máme pocit, že už víme. Ale ani to není přesné – dnešní Lotrinsko je jen zlomkem původního území.

V roce 843 si vnukové Karla Velikého rozdělili říši na tři části. Karel Holý obdržel západní část (dnešní Francii) a Ludvík Němec východ (dnešní Německo). Tu nejlukrativnější část mezi oběma si ponechal nejstarší z bratří Lothar a spolu s ní i císařský titul. Lotharingia se rozprostírala od dnešního Beneluxu přes Porýní a Švýcarsko až do severní poloviny Itálie. Právě tímto územím, které po dlouhá staletí představuje zároveň i hospodářsky nejvyspělejší část kontinentu, prochází pomyslná osa, kolem níž se točí evropské dějiny. Zde leží ono metaforické srdce Evropy – a jistě není náhodou, že hlavní instituce Evropské unie mají sídlo právě ve zdejších centrech: v Bruselu, ve Štrasburku a v Lucemburku.