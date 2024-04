Tyhle olivovníky

Duben je ve státních školách v New Yorku Měsícem arabského dědictví, které doprovázejí akce týkající se ramadánu, kde se děti učí o bohaté tradici arabské kultury a jejích hodnotách. Těchto akcí jsme si doteď sotva všímali, spíš mě vždy těšilo, že jsou děti vystaveny věcem, o kterých doma neuslyší. Islámské umění a ochutnávka jídel, kterými se končí půst? Proč ne. Měsíc židovské kultury je koneckonců hned v květnu. Žijeme v Brooklynu, v největším židovském městě světa, a židovským rodinám je tu přece dobře. Nebo nehodil by se lépe minulý čas?

V kontextu probíhajícího konfliktu v Gaze prožívá židovská komunita v New Yorku škálu emocí včetně napětí, pocitu izolace, nepochopení a strachu. Já sama občas zaznamenám déjà vu z dětství, kdy touhou přežívajících pražských Židů většinou bylo, aby o jejich původu a předcích radši nikdo nic nevěděl. Nekončící krvavá a krutá válka znamená nejen to, že na ni každý, koho se trochu týká, pořád myslí. Demonstrace volající po zničení Izraele jsou po New Yorku každý týden a nepřátelská graffiti září v každé stanici metra. Podpora arabské a palestinské kultury současně dosahuje bezprecedentních výšin, zatímco výšin dosahuje i protiizraelský sentiment smíchaný s tím protižidovským.