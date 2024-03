Do Íránu se už vrátit nemůžu

„V Íránu loni zemřela spoustu nevinných lidí jen kvůli tomu, že odmítali nosit šátek. Já se jenom nemůžu vrátit. Jako filmařka ale můžu vyprávět příběhy. To je teď můj úkol. Přemítala jsem o tom opravdu dlouho. Írán mi schází každý den. Ale změna není možná bez toho, aniž byste obětovali něco z toho, co máte rádi. Tohle je ta nejmenší věc, kterou můžu udělat. Sedím tady povídám si s vámi o filmu. Jiní lidé chodí protestovat do ulic a riskují kvůli tomu život,“ říká režisérka Niloufar Taghizadeh jejíž dokument Nilin sen o životě v rajské zahradě měl světovou premiéru na festivalu Jeden svět. Snímek sleduje příběh matky a dcery v severoíránském městě Mašhad proslaveném jako poutní místo šíitského islámu. Nila legálně neexistuje, protože je plodem další místní speciality, dočasného manželství známého jako síghe. Tato instituce umožňuje ženatým mužům v Íránu legálně praktikovat nevěru. Více se dozvíte v podcastovém rozhovoru. Najdete ho také v aktuálním Respektu.