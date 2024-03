Z kompromisu nad manželstvím pro všechny vytěží Babiš

Jak známo, s Andrejem Babišem souhlasí tento list jen zřídkakdy. Tentokrát je nicméně třeba uznat, že právě předseda opozičního ANO vyšel politicky jako vítěz z finálního hlasování o podobě manželství, v němž se minulou středu v Poslanecké sněmovně rozhodovalo, zda se tento institut otevře i stejnopohlavním svazkům. Nakonec prošla kompromisní varianta z dílny Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a Heleny Válkové (ANO), podle níž nebudou gayové a lesby uzavírat manželství, ale partnerství a získají práva, s nimiž je institut manželství spojen, s výjimkou některých práv rodičovských, třeba možnosti společně adoptovat dítě.

Tento návrh byl opravdu schválen díky hlasům ANO, jak se Babiš chlubil na sociálních sítích. Bez 65 hlasů z největšího opozičního klubu by totiž 53 vládních nestačilo ani omylem. Nepodezíráme expremiéra, že by se jako obdivovatel Viktora Orbána a politik pružné hodnotové orientace najednou z přesvědčení přesunul na progresivní stranu kulturních válek. Nakonec ani jeho klub zcela nepodpořil velkorysejší variantu, která byla rovněž na stole a podle které by byl jedinou odlišností od manželství heterosexuálů název, jinak by byl svazek co do rozsahu práv totožný. Při tomto hlasování spadl návrh pod stůl mimo jiné proto, že bezmála dvě třetiny klubu ANO a téměř polovina poslanců ODS se hlasování zdržely.

Andrej Babiš si ale jako zručný populista spočítal, jaké nálady panují u většiny české společnosti, zužitkoval příležitost ukázat hluboké rozpory ve vládní koalici a potenciálně oslovit nové voliče. Co si přeje veřejnost, víme dlouho. Vedle průzkumů veřejného mínění, kde stejnopohlavní manželství dlouhodobě podporuje výrazná většina dotazovaných, to v uplynulých měsících dávaly najevo otevřenými dopisy a peticemi nejrůznější části společnosti, od velkého byznysu přes uměleckou scénu po zástupce vzdělávacích institucí a profesních organizací sdružujících dětské lékaře či psychology. Škoda Auto svorně s Husou na provázku a akademickými senáty vysokých škol vyzývaly vládu, aby stejnopohlavní manželství uzákonila. Objevily se i petice s opačným poselstvím, ale zůstaly v menšině.