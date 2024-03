Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Začalo meteorologické jaro a teplota se vyšplhala k 17 stupňům nad nulou. O tři týdny dříve než obvykle přiletěli špačci a čápi. Média přinesla zprávu, že v Moskvě byl po svém pravděpodobném zavraždění v sibiřském lágru pohřben opoziční politik a lídr tamního protiputinovského vzdoru Alexej Navalnyj. Švédsko vstoupilo do NATO. Starostové vstoupili na TikTok. V Paříži se sešli lídři členských států EU k debatě o další pomoci napadené Ukrajině a francouzský prezident Emmanuel Macron při té příležitosti prohlásil, že nemůže vyloučit vyslání pozemních sil zemí Severoatlantické aliance na ukrajinské bojiště. Žijeme v časech, které víc a víc připomínají druhou polovinu třicátých let minulého století a já si jednou nechci vyčítat, že jsem neudělal víc pro zastavení nového Hitlera, vysvětlil podnikatel Jan Barta své rozhodnutí věnovat 50 milionů korun do sbírky Drony Nemesis, ve které občanský spolek Skupina D vybírá peníze na nákup dronů pro bojující Ukrajinu. Padající cena emisních povolenek prolomila hranici 50 eur za tunu CO2. Začala Matějská pouť. Česká veřejnost si připomněla pětapadesáté výročí smrti studenta šumperské průmyslovky Jana Zajíce, který se v roce 1969 v centru Prahy upálil na protest proti invazi sovětských vojsk a počínající kolaboraci českého obyvatelstva s ruskými okupanty. Bratr by nechápal, že jsou tu dnes lidé, kteří říkají, že žijeme ve špatné zemi, že jejich vzorem je ten východní fašistický despotismus, pokusil se během vzpomínkové pietní akce Zajícův starší bratr Jaroslav načrtnout pro média, jak by se jeho sourozenec asi díval na českou současnost. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu provedli razii v sídlech a klubech Českého tenisového svazu kvůli podezření, že jeho funkcionáři rozkrádají státní dotace na pořádání tenisových turnajů. Student mezinárodní dvojjazyčné školy v Ostravě Jan Baloun dostal policejní medaili za to, že se nedávno na rozdíl od desítek jiných lhostejných kolemjdoucích zastal dvanáctiletého chlapce bitého a okrádaného na rušném místě v centru Ostravy dvojicí o něco starších výrostků. Udělal něco, co dnes opravdu není normou, a za to mu patří velký dík, řekl při vyznamenávání krajský policejní ředitel Tomáš Kužel, podle kterého je třeba ocenit zejména to, že student vůbec nemohl tušit, co se stane – například zda útočníci u sebe nemají nůž nebo třeba neovládají bojové umění. Tři čeští lyžaři zahynuli při pádu laviny na severovýchodě Kyrgyzstánu. Podíl zdejších lidí starších 65 let se do roku 2051 zvedne ze současných 20,5 procenta na 29 procent a v podobném poměru stoupne i počet zdejších osmdesátníků, spočítal statistický úřad; odborníci poté varovali, že český stát se na tuto „výraznou demografickou změnu“ strategicky vůbec nepřipravuje, takže většina nutné péče o staré zůstane na bedrech jejich rodin. Kdokoli si myslí, že jsme téma manželství pro všechny tímto hlasováním uzavřeli, tak ten se velice mýlí, komentovala poslankyně hnutí Starostů a nezávislých Barbora Urbanová rozhodnutí většiny Poslanecké sněmovny zamítnout homosexuálním párům možnost vstupovat do manželství a adoptovat děti. Uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany. Organizátoři oznámili, že hlavním řečníkem na březnové konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost v Praze bude bývalý americký prezident Bill Clinton. Armáda začala vybírat piloty pro stíhačky F-35.

