respekt Konec automobilových honiček

Policejní experti ve spolupráci s vědci z pražského ČVUT a brněnského VUT vyvíjejí systém zastavování aut na dálku. Pronásledovanému vozidlu by v budoucnu elektronicky vypnuli přívod paliva do motoru a nemuseli by se tak s ním honit nebo na něj střílet.