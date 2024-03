Kultura/mix

Koncert

Orchestr Berg zahajuje novou koncertní sezónu. Stane se tak 4. března v pražském sále DOX+, kde bude v české premiéře uvedeno monumentální celovečerní dílo Shelter od skladatelů renomované newyorské formace Bang on a Can - Michaela Gordona, Davida Langa a Julie Wolfe. Vybrané části doprovodí autorské filmy Billa Morrisona, který je vytvořil přímo pro toto novodobé oratorium. V hlavní roli je tu člověk hledající útočiště a to jak fyzické tak i emocionální: v přírodě, ve společnosti i v duchovní rovině.

