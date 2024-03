Den pro Ludmilu

Probouzím se do zvuku kapek deště. Kolem mě se převalují a pochrupují další spáči. Jsem na statku v jižních Čechách. Jezdím sem už přes 25 let, když potřebuji zastavit, ověřit si směr, připomenout si, co je v životě důležité. A za Ludmilou Chrášťanskou. Přijet sem je pro mě jako přijet domů. Tentokrát jsem přijela jen za Ludmilou – která před necelými dvěma týdny zemřela. Rozloučit se, zavzpomínat, poděkovat.

Snídáme v sále, na zemi, v kruhu kolem hrnců s kaší a meltou, mísy s ovocem, pomazánek a chleba. Je nás víc než padesát. Některé tváře jsou mi známé, většina ne. Usmíváme se na sebe, víme, že když tu jsme, máme něco společného. Po snídani mám službu na nádobí. A uvědomuji si, že tak trochu čekám, že se Ludmila objeví ve dveřích kuchyně.