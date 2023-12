Zákon padajícího stromu

Měl by majitel lesa platit odškodné, pokud turistu nešťastnou náhodou poraní větev padající ze stromu? Jestli se vám to zdá jako trošku divná otázka, vězte, že i české právo má v odpovědi přinejmenším nejasno.

České mínění se asi snadno většinově shodne, že krajinu užíváme na vlastní riziko. V lese rostou stromy. Stromy někdy padají. Pokud jdu do lesa, může na mě spadnout strom. Skoro určitě se to nestane. Pokud ano, je to strašné neštěstí. Ale snad není důvod ho vyčítat majiteli lesa. Zkrátka stávají se tragické náhody, které nemají žádného viníka.