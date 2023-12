Literární příloha — spolu!

Moemi Yamamoto (38)

Loňská absolventka AVU v malířském ateliéru Josefa Bolfa a Jakuba Hoška se letos stala Objevem roku v Cenách České akademie vizuálního umění. Ve svém díle kombinuje japonskou paralelní perspektivu s evropskou gotickou plošnou tradicí zobrazení, přičemž se tematicky většinou obrací do svých snových světů. Od loňského roku ji zastupuje pražská Bold Gallery, která jí nyní do 13. ledna uspořádala výstavu Prequel. S kurátorem Radkem Wohlmuthem do ní autorka vybrala svá starší díla ještě z rodného Japonska namalovaná na ruční papír. Jedna z nejoriginálnějších figur naší současné malby se zatím naštěstí domů vrátit nechystá.