Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Opět, jako každý rok, obcházel Česko Mikuláš s čerty a anděly. Noc na pondělí přinesla mráz, na Šumavě naměřily teploměry až minus 25 stupňů Celsia. Česká vláda se na světové klimatické konferenci OSN v Dubaji připojila k závazku 117 účastníků ztrojnásobit do roku 2030 světovou kapacitu obnovitelných zdrojů energie a snížit tak co nejvíc spotřebu fosilních paliv. Vůbec, odpovědělo 73 procent českých občanů – rekordně nejvíc ze všech členských zemí EU – na otázku agentury Eurobarometr, jestli a jak moc je zajímají blížící se volby do Evropského parlamentu. Média informovala, že na ruské straně rusko-estonského hraničního přechodu Ivangorod-Narva se objevil billboard a nápisem „Ruské hranice nikde nekončí“. V rakouském lyžařském středisku Mölltaler Gletscher zahynul pod lavinou český lyžař, který si šel navzdory varováním zajezdit mimo sjezdovku na svahy označené mimořádně vysokým (čtvrtým z pěti) stupněm lavinového nebezpečí. Ruský útok na území NATO již nelze vyloučit a to znamená, že už není otázkou, zda by Německo a NATO měly být připraveny na válku, ale pouze kdy, citovala i tuzemská média z nové studie analytiků berlínského Centra pro bezpečnost a obranu, podle nichž by Rusko mohlo do šesti let připravit své pozemní síly k útoku na NATO, pokud budou boje na Ukrajině zmrazeny, a členské státy NATO v Evropě mají „pět až devět let“ pro přípravu k odražení případného ruského útoku na území Aliance. Spisovatelé Václav Němec, Jiří Padevět a spisovatelka Tereza Boučková vyzvali premiéra Petra Fialu, aby na unijním fóru navrhl urychlenou přípravu mechanismu, který by navzdory obstrukcím orbánovského Maďarska dovolil Evropské unii dál finančně podporovat Ukrajinu v její obraně celoevropské demokracie a svobody. Organizace pomáhající lidem bez domova začaly kvůli nedostatku lůžek v noclehárnách nabízet potřebným možnost přečkat během silných mrazů noc pod střechou vsedě na takzvané teplé židli. Do jezera Barbora u Teplic vběhlo naráz 826 otužilců a vytvořili tak nový český množstevní rekord. Přijelo nás pět z Dobrušky od Metuje, ta má tři stupně, tady je to teplejší, šli jsme se ohřát, komentovala koupel ve 4,5 stupně studené vodě pro média parta nejzdatnějších otužilců. Uplynulo 300 let od chvíle, kdy zemřel Jan Blažej Santini-Aichel. Průměrná mzda se zvýšila meziročně o 7,1 procenta na 42 658 korun. V Plzni začal soud s provozovatelem pouťového kolotoče, který letos v létě na pouti v Plasích napadl a do bezvědomí zbil jednu z návštěvnic poté, co se dozvěděl, že je z Ukrajiny; státní zástupkyně jako trest za útok obnášející otevřenou zlomeninu čelisti, přeražený nos a zlomenou klíční kost požaduje pro obžalovaného dvouletou podmínku. Tato událost opravdu potvrzuje, jak málo toho o vesmíru víme: nikdo by do této chvíle nepovažoval za možné, aby takto těžká planeta obíhala okolo hvězdy s tak nízkou hmotností, glosoval americký astronom Suvrath Mahadevan nový objev, že sotva 50 světelných let od zeměkoule obíhá planeta 13krát větší než Země kolem červeného trpaslíka devětkrát menšího, než je naše Slunce. Neziskové organizace oznámily, že ubývá darů na dobročinnost. Po loňském rozhodnutí Lidlu zakázala letos tradiční adventní mučení kaprů před svými provozovnami i tuzemská Billa. O víkendu přišla obleva. Na Staroměstském náměstí v Praze se za zvuků hudby z Tří oříšků pro Popelku rozsvítil vánoční strom.

